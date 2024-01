Tra la fine del 2025 e il 2026 a Frosinone vedrà la luce il centro commerciale che sorgerà al posto dell'area industriale dismessa che un tempo ospitava lo storico stabilimento "Permaflex".

Nella giornata di ieri, l'iter di realizzazione ha vissuto un momento importante con la pubblicazione della determinazione dirigenziale, a firma del dirigente del settore gestione entrate e sviluppo economico Suap, Mauro Turriziani, di conclusione positiva della conferenza di servizi, che ha coinvolto diversi enti, sul realizzando centro commerciale.

Adesso, la palla passa di nuovo al proponente dell'intervento, la "Elco srl" che dovrà adempiere a una serie di prescrizioni non ostative contenute nei pareri espressi nelle ultime settimane, dopodiché potrà ottenere il titolo unico all'esercizio.

Come si apprende dalla scheda di progetto, l'intervento, con investimento di circa 40 milioni di euro, prevede la riconversione dell'area mediante la realizzazione al posto dell'attuale sito industriale di un centro commerciale e servizi.

Questa ultima destinazione risulta coerente con lo sviluppo che quest'area ha avuto negli anni. Questa porzione di città, infatti, ha modificato le sue peculiarità trasformandosi da area periferica, in cui si concentravano attività di tipo produttivo-industriale, in area interessata da un incremento urbanistico a destinazione commerciale/servizi ed aree a destinazione residenziale.

Il piano terra sarà interamente a destinazione commerciale.

Data la fatiscenza, inadeguatezza e scarso valore compositivo ed architettonico delle edificazioni presenti, il "riuso" sarà relativo all'areale e non alle strutture esistenti che andranno demolite e sostituite con edificazioni di qualità ed in linea con le più avanzate normative di settore. È prevista, inoltre, la sistemazione dell'area esterna attraverso la realizzazione della viabilità di servizio, degli spazi a verde, e dei parcheggi.

Il lotto, di forma prevalentemente allungata, condiziona fortemente l'impianto architettonico dell'edificio che, nell'impostazione progettuale, intende porsi come elemento di mediazione tra l'arteria stradale ed un'area prevalentemente residenziale alle sue spalle. Con una superficie lorda parimenti sviluppata su un unico livello di 41.789 mq, il progetto è articolato da 61 diverse attività di vendita, tra settore alimentare, abbigliamento e ristorazione collegate tra loro mediante una galleria coperta e climatizzata, caratterizzato dalla presenza di spazi verdi, luoghi in cui sostare, aree gioco per bambini. Ai locali principali, in cui si svolgono le attività di commercio, sono direttamente collegati locali deposito, servizi, ed uscite di sicurezza.

A carico della società sono la realizzazione di due rotatorie (il parcheggio interscambio alla stazione ferroviaria è stato già realizzato) sulla Monti Lepini e la realizzazione di interventi di piantumazione di esemplari arborei (888 alberi di specie scelte tra quelle di tipo autoctono a maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti) ed arbustivi (690 arbusti) che consentirà l'abbattimento degli inquinanti da traffico veicolare con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), che risultano criticità nota nell'area del comune di Frosinone.