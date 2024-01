Aveva preso parte ad una manifestazione "no vax" svoltasi il 31 luglio 2021 a Frosinone sotto la prefettura. Per questo fu denunciato con l'accusa di aver promosso l'evento organizzato senza aver avvisato la questura.

A Dario Achille, quarantasettenne di Fiuggi, che come altri si trovava sui luoghi a manifestare contro le misure imposte dai decreti del presidente del Consiglio per far fronte all'emergenza Covid-19, era accusato di aver partecipato e promosso una riunione "No vax" in luogo pubblico non autorizzata. Contro l'uomo era stato emesso un decreto penale di condanna a tre mesi di arresto e 300 euro di ammenda.

L'imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha proposto opposizione al decreto penale. Così si è svolto un processo nel corso del quale sono stati ascoltati gli agenti della polizia e della Digos che erano intervenuti sul posto ed esaminato il materiale d'indagine raccolto, ossia pagine Facebook e chat Telegram a cura del gruppo "No Green pass gruppi uniti". Nelle chat depositate si parlava di manifestazioni da svolgersi nei capoluoghi d'Italia, incluso Frosinone.

Peraltro, gli agenti intervennero, in realtà, non per la manifestazione, ma per una lite scoppiata in un locale vicino. Al processo è emerso che i partecipati alla manifestazione, durata circa 20 minuti, non intralciavano la circolazione stradale e che all'arrivo degli agenti si stavano già allontanando. Il giudice monocratico Fiammetta Palmieri, in questi giorni, ha depositato le motivazioni dell'assoluzione.