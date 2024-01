Quasi ultimato l'intervento di messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto idrogeologico in via Casilina.

L'assessore ai Lavori pubblici Angelo Retrosi, ieri, ha fatto il punto sul cantiere, ripreso lunedì dopo la pausa durante le festività natalizie. Già dall'altro ieri, infatti, grazie alla concretezza e alla velocità degli interventi di manutenzione dell'amministrazione comunale, è stato ripristinato il manto stradale dissestato con l'eliminazione, tra le altre cose, del pericoloso avvallamento che si era creato proprio all'interno del tornante in località Forcella al confine tra Frosinone e Torrice.

Dopo anni nei quali il dissesto idrogeologico ha fortemente compromesso quel tratto di strada, peraltro importante collegamento anche in caso di chiusura o rallentamento del traffico autostradale, il Comune è intervenuto grazie anche a un finanziamento, con decreto del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'Interno di concerto con il capo dipartimento della ragioneria generale dello Stato del ministero dell'Economia e delle Finanze, per un importo di 946.510,68 euro.

Il cantiere era stato consegnato lo scorso luglio, mentre, materialmente, i lavori erano iniziati a settembre quando si è proceduto anche al restringimento della carreggiata. Inevitabilmente, il cantiere ha avuto un effetto pesante sulla circolazione stradale soprattutto nelle ore di punta, la mattina da Ceprano-Ripi-Torrice verso Frosinone e il pomeriggio sulla direttrice opposta. Per ovviare ai disagi è stato invertito il senso di marcia in via delle Oreadi.

I lavori - fanno sapere dall'assessorato - sono consistiti nel taglio della vegetazione infestante, nella realizzazione di una paratia di pali di fondazione per la stabilità del pendio in corrispondenza della carreggiata stradale, nel realizzare una tubazione di attraversamento del tratto viario per il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dalla zona a nord.

Tuttora in corso di esecuzione il risanamento della piattaforma stradale interessata dal dissesto mediante correzione degli avvallamenti e nuovo pacchetto in conglomerato bituminoso e il rifacimento della segnaletica orizzontale nonché opere varie di finitura.

Soddisfatto l'assessore Retrosi che ha evidenziato l'imminente conclusione dei lavori e il fatto che, finalmente, dopo anni sia stato risolto il fenomeno di dissesto idrogeologico che ha interessato quel tratto di strada.