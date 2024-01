Ieri mattina Alatri ha perso Lucio Lucchetti, 81 anni, per tanti anni membro della Pro Loco e appassionato ideatore di manifestazioni culturali. Cultore di storia locale, Lucio Lucchetti aveva creato l'expò d'arte che ha conosciuto importanti stagioni con la presenza di decine e decine di pittori e scultori.

Aveva lanciato l'iniziativa de "Le antiche Piagge" per riviltalizzare e far conoscere questo quartiere del centro. Aveva promosso il premio giornalistico "Giuseppe Fiorletta", dedicato ad una delle più importanti "penne" locali, per decenni corrispondente de "Il Tempo". Aveva curato la pubblicazione di alcuni testi su alcuni aspetti storici di Alatri. Mancheranno il suo contributo di idee e il suo impegno. I funerali si tengono oggi alle ore 15.30 nella chiesa della Sacra Famiglia a Frosinone.