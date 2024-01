Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 152 posti di dirigente medico per la disciplina di medicina d'emergenza - urgenza, indetto dalla Asl Roma 6 in qualità di azienda capofila.

Il "concorsone" per i medici di pronto soccorso è iniziato oggi e terminerà il 12 gennaio. Partecipano medici in formazione specialistica o con comprovata esperienza in emergenza-urgenza.

I partecipanti sono 163, ciò significa che si è scongiurata l`ipotesi della mancata o sottodimensionata partecipazione. Il concorso è in aggregazione con altre aziende sanitarie di Roma e del Lazio, tra le quali l'Asl di Frosinone, per la quale sono previste dodici assunzioni. Partecipano in forma aggregata anche le Asl Roma 1,3,4,5, Asl Viterbo, Latina, Policlinico Tor Vergata, Ospedale Sant'Andrea e Ares 118.

Il Commissario Straordinario Francesco Marchitelli si dice ottimista: "Il messaggio è passato: questo concorso pubblico rappresenta un'importante opportunità professionale nel campo della sanità, offrendo una via per entrare a far parte di un settore cruciale e dinamico all'interno del sistema sanitario.

Non è semplice e le difficoltà si conoscono ma è innegabile che i medici di pronto soccorso svolgono un ruolo vitale nella catena di assistenza sanitaria. Sono responsabili di fornire cure istantanee e cruciali a pazienti che richiedono assistenza immediata.

Questi professionisti devono essere pronti a gestire situazioni ad alta pressione, prendere decisioni rapide e lavorare in equipe per garantire un trattamento tempestivo e adeguato. Inoltre, è una strada che consente ai medici di accedere a posizioni all'interno di una struttura sanitaria, fornendo una solida base per una carriera stabile nel settore pubblico della sanità. Guardiamo a una solida costruzione di una comunità della salute fatta di professionisti motivati".

Soddisfazione arriva anche da parte del Direttore Sanitario Asl Roma 6, Vincenzo Carlo La Regina: "Fa piacere vedere i banchi pieni di persone. Sono figure importanti cui viene offerta la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico, di contribuire alla salute e al benessere della comunità e di crescere professionalmente in un settore cruciale per il sistema sanitario".

Il direttore Uoc Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza Asl Roma 6 Simona Curti pone l'accento sull'opportunità: "Questo concorso offre la possibilità di crescita professionale, permettendo ai medici di acquisire esperienza pratica, sviluppare competenze specifiche nel trattamento delle emergenze mediche e avere accesso a programmi di formazione continua per restare sempre aggiornati sulle ultime tecniche e protocolli medici. Lavorare come medico di pronto soccorso offre prospettive di carriera interessanti. La possibilità di acquisire esperienza pratica in situazioni ad alta intensità, la soddisfazione nel salvare vite e il continuo apprendimento nel campo delle emergenze mediche sono solo alcuni dei benefici che questa posizione offre".