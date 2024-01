Il comando della polizia locale ha reso noto il report dell'attività del corpo diretto dal comandante Dino Padovani riferito alla seconda metà dell'anno appena trascorso.

Certo è che di vigili urbani se ne vedono sempre di più in giro rispetto ai mesi scorsi, e il perché è scontato: hanno preso servizio sette nuove unità in forza al comando di Lungoliri Matteucci e la loro presenza è sotto gli occhi di tutti.

L'arrivo dei rinforzi risale a poche settimane fa, quindi i numeri del report relativo alla seconda metà del 2023 riconsegna una fotografia di quello che è stato il lavoro dei vigili prima dell'aumento dell'organico.

Nel periodo che va dal 1° luglio al 29 dicembre 2023, a Sora sono state elevate 589 sanzioni per violazioni al codice della strada, per un importo totale di 44.270 euro.

Il dato emerge dalla determinazione numero 861 del 29 dicembre scorso sottoscritta dal comandante Padovani. Sul numero totale di sanzioni comminate nei sei mesi considerati, il comandante spiega che «di tali sanzioni accertate ne sono state oblate 457, con un incasso di 19.516,70 euro».

Nella determina è citato anche l'articolo 208 del codice della strada che richiama i vincoli di specifica destinazione dei proventi delle multe per violazioni al codice della strada.

Infatti, una quota della somma complessiva incassata pari al 50% è destinata, in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà del Comune e al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

Soldi che entrano nelle casse del Comune e che potranno essere spesi per migliorare la viabilità, la sicurezza e le dotazioni degli stessi vigili urbani.