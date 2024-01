Regola numero uno: vietato temporeggiare. Regola numero due: centrare tutti gli obiettivi. Quindi chiudere gli interventi sulle opere pubbliche entro la fine del nuovo anno. Ben venga l'apertura di altri cantieri (come quello del teatro cinema Nestor), ma tra le diverse priorità dell'amministrazione comunale ci sarà, senza ombra di dubbio, la consegna di opere strategiche per la città di Frosinone.

Dal centro storico fino alla parte bassa: il nuovo assetto dei Piloni e di largo Turriziani, l'apertura del Teatro Vittoria e la riqualificazione del quartiere Scalo, con la nuova piazza e la pista ciclabile di via Puccini. Dunque, il 2024 si prospetta ricco di sfide con i cantieri che necessariamente dovranno ricevere un'accelerata. E soprattutto non potranno permettersi ulteriori pause.

Il nuovo volto del centro storico

Dopo tanti stop finalmente lo scorso 23 novembre è ripartito il cantiere per la riqualificazione di largo Turriziani. Ed entro la prossima estate il centro storico avrà il suo nuovo suggestivo salotto. L'opera dovrà essere completata entro il 23 luglio 2024. È prevista l'eliminazione del marciapiede dell'affaccio sui Piloni, mentre la superficie di calpestio, sotto il monumento dedicato alla memoria di Norberto Turriziani, verrà resa omogenea con una rivisitazione dello spazio tale da permettere la realizzazione di eventi all'interno del piccolo anfiteatro così ricavato. La piazza sarà completamente pedonale, con dissuasori a scomparsa per permettere l'ingresso dei mezzi di soccorso o dei fornitori delle attività commerciali che insistono sull'area. Parallelamente andranno avanti i lavori dei Piloni in modo da completare la riqualificazione dell'intera area. Poi c'è lo storico Teatro delle Vittorie di via Amendola che aspetta soltanto il famoso taglio del nastro. I lavori di riqualificazione sono terminati: è stata aumentata la grandezza del palcoscenico, collocando anche uno schermo per eventuali proiezioni cinematografiche. La capienza è di 240 posti a sedere. Certo non potrà sostituire il teatro Nestor (chiuso per manutenzione) ma nell'attesa della riapertura sarà sicuramente un'ottima alternativa per ospitare qualche spettacolo minore. Ora si attende soltanto la data di inaugurazione.

La riqualificazione dello Scalo

Se per il centro storico i Piloni e largo Turriziani rappresentano una sfida da vincere entro l'anno, il quartiere Scalo non ha più tempo da perdere. La piazza davanti alla stazione ferroviaria dovrà essere completata nel più breve tempo possibile. Ricordiamo che il 25 novembre scorso è stata aperta soltanto metà area, per consentire soprattutto lo svolgimento di eventi natalizi. Una scelta quasi obbligata visto che il cantiere è partito ormai nel maggio del 2022. Ma adesso, con i lavori che inizieranno a breve su piazzale Kambo e anche internamente alla stazione, la nuova piazza dovrà essere restituita interamente al quartiere e alla città. Un'ultima sfida (ma non per importanza) è quella di via Puccini. Proprio davanti alla scuola media "Pietrobono" c'è il cantiere della pista ciclabile abbandonato. Ricordiamo che lo scorso giugno 2023 i lavori ricevettero uno stop per modifiche più "soft". E da ciclopedonale (così era originariamente il progetto) la pista sarà modificata in ciclabile a raso e senza più cordoli. Quando? A questa domanda ancora non c'è una risposta. Ma entro la fine del 2024 dovrà necessariamente arrivare.