La missione è molto chiara: ammodernare le scuole del capoluogo per renderle sempre più confortevoli e al passo con le esigenze della didattica. Nei giorni scorsi erano filtrati i primi risultati sul monitoraggio del patrimonio edilizio scolastico comunale; oggi quelle conclusioni sono più consolidate: se scuole di Frosinone sono, in massima parte, vetuste e hanno un degrado prestazionale quasi al punto di non ritorno. Per questo servirebbe una profonda attività di riqualificazione e di efficientamento energetico per ricondurre la situazione generale a quote più normali.

Con questo obiettivo il settore lavori pubblici e patrimonio, su input dell'assessore Angelo Retrosi (Lista Ottaviani), e il settore della pubblica istruzione, coordinato dall'assessore Valentina Sementilli (Lista Ottaviani) hanno condotto un'indagine ampia sugli istituti scolastici del capoluogo e su dieci hanno riscontrato la necessità di intervenire, a seconda dei casi, o sull'efficientamento energetico o sull'adeguamento impiantistico con un investimento totale previsto di 2.122.525,01 euro.

Nel dettaglio sono 9 le scuole a necessitare di lavori per l'efficientamento energetico: scuola media "Aldo Moro" 339.606,18 euro; scuola materna "Barbagallo - Madonna della Neve" 75.279,37 euro; scuola elementare "Giacomo De Matthaeis" 130.182,37 euro; scuola media "Luigi Pietrobono" 226.404,12 euro; scuola materna "Pietro Tiravanti" e scuola elementare "Dante Alighieri" (che si trovano nel medesimo edificio di via Fosse Ardeatine) 150.558,74 euro; scuola media "Nicola Ricciotti" 410.923,48 euro; scuola materna via Arno 339.606,18 euro; scuola media "Campo Coni" (ex Umberto I) 283.005,15 euro e scuola materna "Suor Maria Teresa Spinelli" 89.146,62 euro.

Uno solo il plesso che necessita, invece, di un adeguamento degli impianti tecnologici ed è la scuola "Ignazio De Luca" per la quale è prevista una spesa di 77.812,80 euro. È evidente che il Comune non ha in bilancio e in cassa le somme per dare seguito all'elenco di attività ritenute necessarie, per cui le fonti di finanziamento cui attingere per eseguire i lavori sono quelle statali o quelle regionali.

Che l'attenzione sull'edilizia scolastica sia massima da parte dell'assessorato ai lavori pubblici e di quello alla pubblica istruzione è testimoniato anche dall'andamento dei lavori di manutenzione alla copertura della "Amedeo Maiuri" di viale Tevere dove gli operai sono impegnati nell'efficientamento energetico dell'edificio. Tutto per fornire ambienti sempre più consoni per gli alunni e per il personale che quotidianamente frequentano le aule e, poi, fattore non trascurabile, per vedere un abbattimento in bolletta dei costi dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua lievitati notevolmente nel tempo con conseguente beneficio per le asfittiche casse comunali.

Senza dimenticare, poi, che, a Madonna della Neve, sono in fase di completamento i lavori della nuova scuola, che risponderà a tutti i più moderni standard edilizi a vantaggio sempre degli studenti, degli insegnanti e di tutte le persone che quotidianamente vivono la scuola e la sentono quasi come una seconda casa. Un obiettivo quello del Comune condivisibile anche alla luce del fatto che, secondo una recente statistica, in Italia, oltre la metà delle scuole italiane è vecchia: ha più di 45 anni. Una percentuale minore, ma non residua, ha oltre un secolo di vita. Necessario, quindi, intervenire a 360°.