Esce di strada e muore. A distanza di alcuni mesi dalla tragedia la famiglia chiede di poter riaprire il caso.

Benedetto Di Ponio, 33 anni di Sant'Elia Fiumerapido, è uscito fuori strada nella serata dello scorso 10 giugno mentre stava facendo ritorno a casa, come aveva fatto decine e decine di volte. Pochi chilometri che percorreva ormai da una vita, quelli che separano Cassino da Sant'Elia. Ma quel sabato sera, quella stessa strada così tanto familiare, lo ha tradito: forse per la pioggia, forse a causa di un animale saltato fuori all'improvviso.

Benedetto Di Ponio (da tutti chiamato Michele) ha sfondato il guard rail, cappottandosi. Il corpo del giovane è rimasto incastrato tra le lamiere: all'arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c'era nulla da fare. Una tragedia immane. Poi i funerali, una fiaccolata organizzata dagli amici in zona Case Fiat e la richiesta di archiviazione del caso.

Sono stati i suoi familiari, attraverso l'avvocato Antonio De Cristofano, a chiedere di poter andare avanti nelle indagini per chiarire alcuni elementi. E per questo ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione e quella di nuove indagini, sostenendo di essere anche disposta a riesumare il corpo del ragazzo per ulteriori accertamenti.

I dubbi della famiglia

Secondo quanto fatto rilevare a seguito di attente indagini difensive, infatti, sotto la lente sarebbero finiti alcuni elementi specifici. In prima battuta, l'orario del decesso di Benedetto. «Non è certo l'orario in cui il sinistro si è verificato. Dagli atti di indagine si presume che lo stesso sia avvenuto alle ore 23.50 del 10 giugno 2023» spiega la difesa. Un dato che si sarebbe potuto accertare verificando i dati della scatola nera dell'auto, ma che non sarebbe stato preso in considerazione. Contrastante, sottolineano, anche l'orario di arrivo sul posto di forze dell'ordine e 118, come riportato in due distinte annotazioni di servizio. La famiglia, poi, non riesce a capire chi abbia chiamato i soccorsi, magari assistendo - anche in parte - alla reale dinamica del sinistro: Benedetto, forse, poteva essere salvato. Ancora: il trentatreenne non è stato sottoposto ad autopsia, ritenendo evidenti le cause del decesso. E, non ultimo, a far interrogare i suoi cari è anche un altro aspetto. Il guard rail posto al lato della carreggiata in via Sferracavalli è stato sostituito in meno di una settimana dall'incidente: avrebbe potuto contenere all'interno della strada la Citroën Saxo di Benedetto, che così non si sarebbe cappottata? Per questi motivi i familiari della vittima hanno chiesto che le indagini vadano avanti sollecitando l'effettiva analisi della scatola nera; la verifica del soggetto o dei soggetti che hanno chiamato i soccorsi attraverso l'acquisizione dei tabulati telefonici dei numeri di emergenza nella speranza di individuare un testimone oculare; acquisire i video delle telecamere di via Sferracavalli di quella notte e verificare l'omologazione del guard rail. Ma anche, se necessario, disporre la riesumazione del cadavere della vittima per effettuare un esame autoptico in grado si stabilire l'orario e le reali cause della morte.