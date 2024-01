Venduti in provincia di Frosinone cinque biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023, i cui possessori si aggiudicano un premio di terza categoria pari a 20.000 euro. Distribuiti, dunque, in totale in Ciociaria 100.000 euro, con tre tagliandi venduti ad Anagni, uno a Veroli e uno a Castrocielo.

Ecco le combinazioni vincenti

M 346643 Anagni

O 426452 Anagni

A 115822 Veroli

N 267458 Castrocielo

N 164588 Anagni