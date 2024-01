Legambiente rilancia sul parco fotovoltaico quando l'aeroporto Moscardini chiuderà i battenti con il trasferimento del 72° Stormo a Viterbo.

Il circolo il Cigno di Legambiente cita l'esempio di «Marville, nel nordest della Francia, dove dal 2021 è in funzione uno dei parchi solari più grandi d'oltralpe. Ha una capacità di 152 MW distribuiti su 364.000 moduli bifacciali e sorge su un'area già sede di un aeroporto militare. In previsione dello smantellamento del sito, i 155 ettari di terreno erano stati acquisiti da un consorzio formato dai comuni ricadenti nell'area.

Le società che hanno sviluppato il progetto si sono impegnate a condurre un programma volontario per la conservazione e la riqualificazione della biodiversità attraverso tre tipologie di azioni: la deartificializzazione dei suoli, il ripristino di un mosaico di praterie e la limitazione delle specie vegetali invasive. Inoltre, la gestione delle aree erbose è stata affidata a un giovane allevatore biologico di ovini locale che fornirà pascolo ecologico a un gregge di circa 1.000 pecore».

Da qui la conclusione di Legambiente: «Perché non inseguiamo anche noi le buone pratiche anziché fossilizzarci sulla sterile difesa del passato? La riconversione del Moscardini in parco fotovoltaico continua ad essere - non ci stancheremo di ripeterlo - l'opzione più attraente per la futura destinazione dell'area».