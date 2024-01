Dopo la discarica a cielo aperto di piazza Caduti di via Fani, quella di via del Cipresso. Si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini di Frosinone per le aree di rifiuti abbandonate.

Dopo la segnalazione di Ciociaria Oggi sulla discarica dietro il parco Matusa, un altro cittadino accende i riflettori su via del Cipresso.

E scrive: «Cosa dobbiamo dire noi residenti della zona alta in via del Cipresso? È un mese ormai che siamo sommersi dalla spazzatura con odori nauseabondi, e topi che vanno e vengono. Tante le proteste, le segnalazioni, ma nessuno si muove e tutto questo perché un incivile ha gettato spazzatura non differenziata. Non si lasciano le famiglie in queste condizioni. Via del Cipresso ormai è abbandonata: sporcizia, spaccio, delinquenza... Questa è la civiltà qui a Frosinone?».