Non si ferma all'alt della polizia e si dà alla fuga nelle vie della parte bassa di Frosinone creando il panico. Subito inseguito dagli agenti. All'altezza di via Tiburtina è uscito fuori strada con il furgone. Il mezzo si è ribaltato. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un quarantenne del capoluogo ciociaro. È successo dopo la mezzanotte. Il furgone è risultato essere stato rubato e all'interno c'erano arnesi da scasso. Per l'uomo è scattata anche la denuncia per ricettazione.