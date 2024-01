Schianto poco fa sulla Casilina, in territorio di Roccasecca. Una vettura condotta da una ragazza esce fuori strada e finisce contro il guard rail. Corsa contro il tempo per estrarla dalle lamiere e affidarla ai soccorritori. Immediato l'arrivo sul posto di 118 e vigili del fuoco di Cassino che hanno provveduto a estrarre la ragazza dall'abitacolo accartocciato. La ragazza, subito soccorsa, è stata trasferita al Santa Scolastica di Cassino in condizioni serie. Ricostruzione della dinamica al vaglio.