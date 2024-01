La viabilità di Frosinone potrebbe subire a breve altri stravolgimenti. I nuovi possibili e futuribili scenari sono emersi ieri nel corso della seduta della commissione ambiente, convocata dal presidente Anselmo Pizzutelli (erano presenti i consiglieri Giovambattista Martino e Claudio Caparrelli), che aveva all'ordine del giorno anche un punto riguardante il percorso del Brt.

Durante la seduta è stata data lettura della risposta scritta elaborata dal settore mobilità a un'interrogazione, formulata dal consigliere Anselmo Pizzutelli durante un recente question time, con cui si chiedevano delucidazioni in ordine ai sensi di marcia di via Marittima nel tratto che va dall'incrocio con viale Europa fino alla rotatoria del campo sportivo rispetto al percorso del Brt.

Ebbene la risposta ha finalmente permesso di fare un po' di chiarezza sul punto: al momento il tratto oggetto dell'interrogazione è a doppio senso di marcia con la presenza, su un lato, della pista ciclabile; secondo l'ipotesi di progetto, il Brt dovrebbe avere una corsia dedicata e ciò, comporterebbe un restringimento della carreggiata per il traffico ordinario, tale da non poter più sostenere una viabilità a doppio senso; va da sé che, con questo possibile assetto, è inevitabile, stando alla risposta letta, la trasformazione del tratto di strada, che va dall'incrocio con viale Europa alla rotatoria del campo sportivo, da doppio a senso unico con direzione De Matthaeis.

A quel punto via Marittima avrebbe un senso unico in direzione stazione nel tratto che va dall' incrocio con viale Europa fino a via don Minzoni e senso opposto di marcia, sempre unico, dall'incrocio con viale Europa fino alla rotatoria del campo sportivo. Quello che non dice la risposta è che il medesimo problema si porrebbe anche per il tratto di via Moro a doppio senso: anche lì la presenza di una corsia dedicata al Brt costringerebbe all'istituzione di un senso unico di marcia. Uno scenario che porrebbe la necessità di ridisegnare completamente la viabilità di tutta la parte bassa per gli spostamenti da e per De Matthaeis e da e per la stazione ferroviaria. Il dibattito è aperto.