Indagata una insospettabile casalinga, di 59 anni, della parte bassa del capoluogo ciociaro. I fatti contestati risalgono a gennaio di due anni fa. Udienza preliminare fissata per il prossimo 19 gennaio nel tribunale di Frosinone. La donna è accusata, in concorso, di spaccio di droga. Per la sua difesa si è rivolta all'avvocato Giampiero Vellucci.

Stando alle accuse, la frusinate, si sarebbe fatta spedire circa tre chili di droga, da parte di un soggetto allo stato ignoto, in un pacco, tramite un corriere espresso. Spedizione partita dalla Spagna. Successivamente il pacco, una volta arrivato in Belgio, è stato controllato dai funzionari dell'amministrazione belga delle dogane e accise, i quali hanno scoperto e sequestrato il pacco destinato, sempre stando alle accuse, all'indagata ciociara.

Il sospetto degli inquirenti a livello internazionale è che il nominativo della cinquantanovenne, che intanto si deve difendere dalle accuse, era stato fornito da un prossimo congiunto, qualcuno vicino alla signora, per far si che il pacco intanto arrivasse in maniera assolutamente insospettabile. Come era insospettabile l'indagata.

Quando è stata fatta la perquisizione, hanno trovato una tranquilla signora, che viveva facendo le pulizie, e che non poteva, consapevolmente, essere parte integrante di una pericolosa organizzazione che aveva fatto riferimento e utilizzato questo escamotage, cioè far pervenire un pacco a persone insospettabili e facendole intercettare prima che venissero consegnato all'interessato. Udienza, dunque, il prossimo 19 gennaio nel tribunale di Frosinone.