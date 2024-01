Schianto sulla Casilina tra tre mezzi: una autocisterna con Gpl si ribalta. Momenti di paura e strada chiusa. L'incidente è avvenuto poco fa a Castrocielo. Nell'impatto sono state coinvolte due auto e un'autocisterna. La strada, per precauzione, è stata chiusa con l'arrivo dei vigili del fuoco. Per fortuna scongiurata la fuga gas. Feriti non gravi, operazioni di ripristino della viabilità in corso.