Lutto nel mondo sindacale, è morto Francesco Chiucchiolo. Lo ricorda la Cgil, il sindacato di cui Chiucchiolo è stato segretario generale della Fillea. «Un compagno straordinario che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, incarnando i valori più nobili della sinistra, del sindacato e dell'impegno sociale - scrive la Cgil - Francesco è stato per decenni una figura fondamentale della Camera del lavoro di Frosinone e successivamente di Frosinone-Latina, contribuendo alla difesa dei diritti dei lavoratori.

Nel suo ruolo di segretario generale della Fillea Cgil, Francesco ha dimostrato un impegno instancabile nelle rivendicazioni e nelle battaglie degli operai del settore edile. Il suo contributo è stato di grande spessore, marcato dalla passione e dalla dedizione alle cause dei lavoratori. Francesco si è distinto come uomo di principi morali solidi. L'integrità e l'impegno per la giustizia sociale hanno ispirato coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo».