Cade da un albero: sessantenne trasportato in codice rosso a Roma. L'incidente agricolo si è verificato intorno alle 15 in un terreno in località Fra Due Monti a Monte San Giovanni Campano. Sul posto il personale medico che dopo le prime cure sul posto, vista la gravità delle ferite riportate, ha deciso per l'uomo il trasferimento con l'eliambulanza all'ospedale Umberto I della capitale. Il sessantenne lamentava dolore in particolare sulla schiena. Sarebbe caduto da un'altezza di tre metri. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.