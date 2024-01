Degrado in pieno centro nel capoluogo. Da giorni, da diversi giorni c'è una mini discarica abusiva in piazza Caduti di via Fani nei pressi dell'ufficio postale. A terra, fanno bella mostra di sé i resti di una sedia, uno stendipanni, buste e rifiuti vari. Nei giorni scorsi c'era anche una parabola, poi scomparsa. Nessuno rimuove lo scempio, né risulta siano state irrogate sanzioni.