L'accelerata impressa ai lavori di riqualificazione dei Piloni e, soprattutto, di largo Turriziani pone, ora, il problema della viabilità nella zona su cui insistono i cantieri. A breve, infatti, su largo Turriziani, gli operai dovranno estendere le loro attività su tutto il marciapiede di cubetti di porfido e successivamente dovranno allargarsi sulla piazza. Ciò comporterà, in tempi brevi, un'ulteriore restringimento della carreggiata stradale e, poi, la chiusura totale al traffico. Uno scenario che sta destando qualche preoccupazione negli uffici comunali tanto che ieri si sono succedute in maniera febbrile telefonate tra i responsabili dei vari settori, soprattutto quelli al traffico e alla mobilità, per addivenire a una soluzione adeguata.

Alla fine si è deciso di affrontare il problema in una riunione allargata che si terrà il 10 gennaio, nella quale, tra l'altro, si dovrà parlare anche del trasferimento di tutte le bancarelle del mercato che il giovedì vengono posizionate sulla piazza e che non potranno, fra poco, più stare lì. Problemi che, tuttavia, erano stati già fatti presente tra la fine di agosto e l'inizio di settembre scorsi, ma che, probabilmente, non sono stati presi nella dovuta considerazione visto che il cantiere di largo Turriziani si era impantanato nelle sabbie mobili della burocrazia. Adesso toccherà agli assessorati coordinati da Maria Rosaria Rotondi (Disciplina della viabilità e traffico) e da Antonio Scaccia (Mobilità) trovare, in maniera condivisa con gli altri, i giusti correttivi. L'unica cosa che appare certa è che il cantiere non può fermarsi, perché il Comune potrebbe esporsi al pagamento di penali. Entro il 23 luglio 2024 deve essere terminato.

Secondo la scheda di progetto, validata dall'ufficio tecnico coordinato dall'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi, per il quale sono a disposizione circa 700.000 euro, si sta provvedendo alla stabilizzazione del versante su cui si attesta largo Turriziani che, per la conformazione e le infiltrazioni d'acqua, necessitava di una bonifica.

In particolare si sta procedendo: alla realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche e di risorgiva; a opere di consolidamento di versanti, di setti murari di contenimento e di spalle del viadotto; alla verifica e all'integrazione del sistema drenante a monte di largo Turriziani; al recapito in fognatura delle acque convogliate a valle e a molto altro.