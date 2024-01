"Sotto la guida del vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, verranno organizzate quattro delle riunioni ministeriali G7: due riunioni dei ministri degli esteri ad aprile (Capri) e poi in autunno a Fiuggi; una riunione dei ministri del commercio internazionale a luglio (Reggio Calabria) e una riunione dei ministri dello sviluppo in autunno (Pescara)".

È la notizia pubblicata ieri sul sito del Ministero degli esteri e subito rimbalzata a Fiuggi tra l'entusiasmo generale. Abbiamo sentito il sindaco Alioska Baccarini già informato sulla notizia diffusa dalle agenzie stampa nazionali.

«In Comune non abbiamo ricevuto ancora conferme ufficiali, che speriamo arrivino al più presto - ha commentato il primo cittadino - Avere conferma che Fiuggi sarà sede di una delle riunioni dei ministri degli esteri del G7 non potrà che farci enormemente piacere e ci ripagherà anche del lavoro fatto in questi ultimi cinque anni nel mettere a disposizione, in questo caso della Farnesina, tutti gli asset dei quali la nostra città dispone come il nuovo palacongressi, il teatro comunale restituito agli antichi splendori, il Palazzo Fiuggi autentico fiore all'occhiello nel settore della ricettività legata al benessere e al lusso. Perché senza tutto questo oggi non saremmo qui a parlare di G7 a Fiuggi. È quello che abbiamo fatto ammirare il 15 giugno scorso alla delegazione per la presidenza italiana del G7 guidata dal ministro plenipotenziario Nicola Lener, giunta a Fiuggi per valutare se vi fossero le strutture necessarie per una "ministeriale" del G7. Ricordo ancora le sue congratulazioni e gli apprezzamenti per la nostra Fiuggi. Cominciano quindi a trovare conferma le sollecitazioni giunte da più parti da Fiuggi verso il vicepremier, ministro degli affari esteri e nostro concittadino Antonio Tajani. A lui - conclude il sindaco Baccarini - va il nostro sentito ringraziamento a nome dell'intera comunità fiuggina per essersi speso in questa direzione».