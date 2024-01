Grande commozione a Tecchiena per la scomparsa di Fabrizio Gatta, 48 anni, residente in via Cavariccio, titolare del noto ristorante "La riffa". Fabrizio ha combattuto per lunghi anni con un'implacabile malattia, contando sempre sulla sua incredibile energia e la voglia di vivere. Finché ha potuto, ha guidato la sua attività, consigliando i clienti che frequentavano il ristorante. I funerali si terranno domani, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine (Tecchiena).