Incidente mortale a Ferentino: muore una donna di settantadue anni. Questa mattina, intorno alle 12:45, i vigili del fuoco di Frosinone sono intervenuti a Ferentino, in via Torre Noverana, per un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna alla guida di una Fiat 600.

La donna, dopo essere uscita dalla carreggiata senza aver coinvolto altre autovetture, ha sbattuto contro un muro ed è rimasta incastrata tra le lamiere a seguito del forte impatto. I vigili del fuoco di Frosinone giunti sul posto con un APS (Auto Pompa Serbatoio) e 5 unità, hanno prontamente estratto la donna dalle lamiere per affidarla alle cure mediche del 118 presente. Richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza. La donna purtroppo è morta per i gravi traumi riportati e non è stato più necessario l'elisoccorso. Presente anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.