I volontari di Fare verde Provincia di Frosinone, Fare verde Valle di Comino e di Monte San Giovanni Campano, coordinati dal dirigente provinciale dell'associazione ambientalista Paolo Fallena, hanno scovato ben due discariche abusive lungo le rive del torrente Mollarino.

Il drone di Fare verde ha ripreso due punti dove sono stati riversati degli scarti edili. È scattata così la segnalazione all'autorità giudiziaria di Cassino, ai carabinieri forestali di Atina e al sindaco di Atina. "La situazione è di estremo pericolo d'inquinamento per le acque del Mollarino perché basterà che si alzi anche di poco il livello delle acque per portare via i rifiuti - avverte l'associazione in una nota - Proprio per questo è stato richiesto l'intervento urgente di bonifica per i rifiuti presenti e la punizione per il o i colpevoli.

I dirigenti nazionali di Fare Verde Manola Boccarossa e Marco Belli precisano che l'abbandono dei rifiuti, dallo scorso 10 ottobre 2023, e il deposito incontrollato di rifiuti da parte di un privato cittadino, costituiscono un illecito penale. Quello che prima era sanzionato in via amministrativa, ora è diventato un reato. Questo significa che oggi qualsiasi persona, e non solo più le imprese, rischia una denuncia nel caso abbandoni o depositi in maniera incontrollata qualsiasi genere di rifiuti".