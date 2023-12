È morto nella mattinata di oggi, domenica 31 dicembre, padre Vincenzo Galli, già parroco della chiesa di Regina Pacis a Fiuggi. Malato da qualche tempo, padre Vincenzo si è spento a Roma, presso l'infermeria dei Frati minori Cappuccini, l'ordine religioso nel quale aveva deciso di consacrarsi a Dio.

Amato dai fedeli di Fiuggi per le due doti particolari di vicinanza al prossimo e attenzione ai bisognosi, padre Vincenzo era una figura di riferimento per molti, dai giovani ai devoti di padre Pio per i quali coordinava a livello diocesano anche i gruppi di preghiera. I funerali si svolgeranno martedì 2 gennaio nella chiesa di San Felice da Cantalice, a Roma. Per i fedeli fiuggini che volessero assistere alle esequie, è in via di organizzazione un bus che partirà dalle zona della fonte alle ore 8.