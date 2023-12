«Chissà se le telecamere in via Aldo Moro sono in funzione?». Si interroga così la titolare del salone da parrucchiera di via Aldo Moro oggetto di un atto vandalico nella notte tra venerdì e sabato. Ieri mattina, infatti, al momento di riaprire l'esercizio commerciale la brutta sorpresa. Aprire il negozio è risultato impossibile perché le serrature erano state bloccate dall'esterno. Una scena inedita per via Aldo Moro.

«Questa notte (ieri per chi legge, ndr) - scrive ancora la donna su Facebook - abbiamo ricevuto visita dai soliti malintenzionati che hanno incollato tutte le serrature dell'esercizio». La scena, nel tentativo di rimuovere i "sigilli" improvvisati, non è passata inosservata ai più. In tanti in via Aldo Moro hanno notato la scena e hanno solidarizzato con i proprietari della struttura.

Diversi gli strumenti utilizzati per consentire all'attività di riaprire i battenti. E solo a fatica, alla fine, forzano l'apertura, il problema è stato risolto, anche se restano i danni e i disagi subiti, soprattutto in un periodo come questo di feste, a un giorno da capodanno, con tante clienti alla ricerca dell'acconciatura perfetta per l'ultimo dell'anno. Ora si tratterà di capire chi e per quale motivo ha posto in essere il danneggiamento. Se si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto o di un'azione deliberata per prendere di mira proprio quell'attività.

Un aiuto potrebbero darlo le telecamere di sicurezza di via Aldo Moro, non distanti dal luogo dell'azione vandalica. Ma resta sempre qualche dubbio, considerato che, spesso, soprattutto di notte, le telecamere di videosorveglianza hanno poco o per nulla aiutato le forze dell'ordine a risolvere gli episodi sui quali indagavano e per i quali speravano in un aiuto dall'occhio elettronico. E, dopo i negozi sfondati con l'auto ariete per rubare all'interno, ci mancavano anche le porte sigillate.