È stato il giorno del dolore, del ricordo. Il giorno in cui la comunità si è stretta intorno alla famiglia Pretola per l'ultimo saluto ad Achille. Ieri pomeriggio nella basilica cattedrale di San Bartolomeo a Pontecorvo erano tante le persone che non hanno voluto far mancare la propria presenza, la propria vicinanza in un momento di così forte dolore.

Giovedì pomeriggio l'imprenditore Achille Pretola si trovava in compagnia di alcuni operai per le consuete operazioni di sistemazione delle siepi e degli alberi presenti nel giardino. Un'attività di routine per tenere curata l'area verde. Questa volta, però, quell'attività svolta decine e decine di volte si è trasformata in tragedia. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Pontecorvo agli ordini del capitano Giovanni Fava, durante le attività di lavorazione un grosso ramo caduto a terra è letteralmente rimbalzato colpendolo al collo. Un colpo fatale che non ha lasciato scampo all'imprenditore. Inutili i soccorsi dei sanitari che, dopo aver tentato di rianimarlo, non hanno potuto far altro se non constatarne il decesso.

Una notizia che ha sconvolto tutti e che chiude il 2023 della città di Pontecorvo nel forte dolore con una comunità stretta intorno alla famiglia Pretola.

Ieri pomeriggio anche il parroco della basilica cattedrale di San Bartolomeo, don Eric Di Camillo, ha espresso parole di forte vicinanza alla famiglia per questa immane tragedia. Un incidente che colpisce l'intera comunità e che lascia tutti sgomenti.

Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ha voluto ricordare l'uomo e l'imprenditore: «Quanto accaduto è una tragedia che colpisce tutta la città di Pontecorvo. Achille Pretola era un imprenditore molto noto che è riuscito a costruire dal nulla delle importanti realtà. Una persona che ha dato tanto alla nostra comunità con una professionalità e un impegno che lo hanno sempre contraddistinto. Una figura importante per il nostro territorio. Ancora una volta mi stringo attorno al dolore di questa famiglia».

Tante le persone che ieri davanti alla basilica cattedrale lo hanno ricordato con aneddoti che hanno tracciato il profilo di una persona che ha dato tanto agli altri, che si è impegnata per la sua comunità, che ha creato delle realtà importanti che sono diventate un punto d'eccellenza per la città di Pontecorvo. Tante parole, molti sguardi pieni di lacrime che, ieri, hanno salutato l'uomo, l'amico, l'imprenditore Achille Pretola.