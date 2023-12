Un'atmosfera di tristezza e silenzio avvolgeva ieri la città dopo il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita il trentanovenne Pierfrancesco Colafrancesco.

Soprattutto la zona alta, dove il giovane abitava in piazza XXV Luglio, sembrava la più provata da una perdita così improvvisa e ingiusta. Oggi pomeriggio alle 14,30, nella chiesa di San Nicola, verranno celebrati i funerali di Pierfrancesco. E proprio in segno di lutto è stato annullato il concerto di musica sacra polifonica previsto a San Nicola.

Lo ha annunciato su Facebook il delegato alla Cultura Alessio Patriarca e la notizia è stata ripresa e diffusa da altri utenti. Tornando al tragico incidente in cui ha perso la vita Colafrancesco, la sua morte già venerdì mattina aveva suscitato dolore e incredulità nell'ambiente cittadino. Il trentanovenne era molto conosciuto e stimato. Un grande lavoratore nel mondo dell'informatica, la sua passione. Non a caso era dipendente dell'attività "Tekno Line", di cui è socio il fratello Emanuele, ditta di Frosinone che si occupa di rivendita e riparazione di attrezzature da ufficio. Lavorava per questa azienda da diciotto anni. Amici, conoscenti, colleghi e familiari ricordano Pierfrancesco sempre disponibile e cordiale con tutti.

Anche per questo lascia un grande vuoto nella comunità ceccanese. Lo confermano i tanti messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia postati sui social, nei quali emerge un ritratto più che positivo del trentanovenne, descritto come un uomo dal cuore grande, che non si tirava mai indietro, sempre disponibile e dedito al lavoro. Un amico su cui poter contare sempre. Le immagini drammatiche dell'Alfa 147 di Perfrancesco, ribaltata dopo lo schianto contro la recinzione di un'attività commerciale, lungo la strada regionale 637, hanno spezzato di colpo la vita di una brava persona. Inutili, per quanto tempestivi, i soccorsi prestati dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, che hanno fatto di tutto per rianimare il conducente. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e oggi Ceccano dice addio a uno dei suoi figli, che allunga il triste elenco dei morti sulle strade della nostra provincia in questi ultimi giorni dell'anno.