Il rito funebre è previsto alle 11, ma già alcune ore prima piazza Santa Maria Maggiore comincia a riempirsi di presenze, voci sommesse, affrante, gli sguardi che cercano conforto. Cronaca dei funerali di Alessio Dell'Uomo, il 23enne allievo della scuola della Guardia di finanza a Bari, morto a seguito di un incidente stradale a Tecchiena lo scorso mercoledì mattina, 27 dicembre.

Una folla per l'ultimo saluto

Sono in centinaia a rendere omaggio allo sfortunato Alessio e la chiesa di Santa Maria Maggiore si rivela piccola per contenere tutto il dolore ma anche l'affetto riversato sui familiari del ragazzo, la madre Silvia, il padre Silvio, la sorella Sofia. Ci sono i tantissimi amici, ci sono gli ufficiali della Finanza e i colleghi di Alessio, che il prossimo 12 gennaio avrebbe giurato per la divisa gialloverde, ci sono i carabinieri della stazione di Alatri con in testa il comandante. Picchetto d'onore quando la bara entra nella chiesa. Celebrano la messa il parroco don Walter Martiello e il cappellano militare delle Fiamme Gialle, arrivato appositamente dalla Puglia. Don Walter ricorda che «Chi muore resta sempre vivo» nel cuore di chi ama e che Alessio ci manda un messaggio non sulla morte, ma su come deve essere vissuta la vita. E di vita, questo ragazzo, ne aveva: era nei suoi sogni positivi e propositivi, era in quella carriera che stava per abbracciare, era nel suo essere una persona di sani e forti principi. Per cui, questo dramma fa ancora più male: fa più male perché ci lascia un giovane di grandi speranze, fa più male perché la tragedia stride con il clima di festa di questi giorni. Dentro la chiesa, più di qualcuno non regge la tensione, ci sono dei malori: tale è la sofferenza, si taglia a fette. Viene letta la preghiera del finanziere, esce la bara nuovamente salutata da un picchetto d'onore. Vengono rilasciati liberi in aria palloncini bianchi, ma anche verdi e gialli, i colori della finanza. Parte una canzone dei Negramaro e gli amici di Alessio si stringono in un abbraccio collettivo e indossano una maglietta con il volto del ventitreenne. Lacrime. Poi un mesto corteo si avvia verso il cimitero.

Le indagini

Nel mentre, prosegue l'inchiesta del pm Beatrice Neroni per capire la dinamica dell'incidente avvenuto sulla Sp 34 in zona Pietra Bianca. Martedì 2 gennaio, si svolgeranno gli accertamenti tecnici irripetibili per capire meglio cosa sia successo mercoledì mattina. Inoltre, sono stati sequestrati i cellulari dei due conducenti: di Alessio e dell'uomo che era alla guida del furgone, indagato - secondo la prassi - per omicidio stradale. La famiglia di Alessio è tutelata dall'avvocato Petricca, mentre il 60enne del furgone è difeso dall'avvocato Ottaviani.