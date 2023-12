Nei giorni scorsi, nell'abito dei servizi di contrasto alla commercializzazione di "botti illegali", al termine di una specifica attività di prevenzione, i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Pontecorvo hanno denunciato, per commercio abusivo di materie esplodenti un trentacinquenne residente a Castrocielo, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e contro la famiglia, e la moglie convivente.

La coppia è stata sottoposta a un controllo da parte dei militari operanti poiché, a margine della strada, aveva esposti, su di un tavolino, articoli pirotecnici senza averne autorizzazione. Inoltre, da una successiva perquisizione in uno stabile in uso ai due, posto alle spalle della rivendita, sono stati rinvenuti ulteriori articoli pirotecnici, pari a circa 14.500 chili. Il materiale è stato sequestro e affidato in custodia a un deposito specializzato, in attesa della campionatura e successiva distruzione.