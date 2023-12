Una notizia che ha sconvolto tutti, lasciando senza parole i cittadini. La tragica scomparsa dell'imprenditore Achille Pretola ha lasciato la comunità di Pontecorvo sotto choc e, oggi pomeriggio, tutti si preparano a dargli l'ultimo saluto.

La tragedia

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo agli ordini del capitano Giovanni Fava, l'imprenditore si trovava in compagnia di alcuni operai, intenti tutti insieme a sistemare parte delle siepi e a tagliare dei rami di alcuni alberi. Un'attività ripetuta un'infinità di volte per mantenere in ordine il giardino. Questa volta, però, si è consumata una vera e propria tragedia. Durante le attività di lavorazione un grosso ramo caduto a terra è letteralmente rimbalzato colpendolo al collo. Un colpo fatale che non ha lasciato scampo all'imprenditore. Inutili i soccorsi dei sanitari che, dopo aver tentato di rianimarlo, non hanno potuto far altro se non constatarne il decesso.

Lo sgomento

La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti sgomenti, tanti i ricordi delle persone che lo hanno conosciuto e che hanno avuto l'opportunità di collaborare con lui. Tutti hanno ricordato la persona di grande umanità, sempre disponibile e pronta ad aiutare chi avesse bisogno.

Anche il sindaco Anselmo Rotondo, appresa la terribile notizia, ha rivolto parole di cordoglio alla famiglia. Inoltre, nel ricordare Achille Pretola ha sottolineato: «Una persona che ha dato molto alla nostra comunità e si è distinto nel suo campo: l'imprenditoria agricola e non solo».

L'ultimo saluto

Oggi in molti si recheranno in città per dare l'ultimo saluto all'imprenditore. Alle 15 si terrà il funerale nella basilica cattedrale di San Bartolomeo. Tanti coloro che prenderanno parte alle esequie, molte le persone che vorranno rivolgere un ultimo saluto all'uomo, all'imprenditore, all'amico che nessuno potrà dimenticare.