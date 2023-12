C'è un indagato per la morte di Alessio Dell'Uomo: si tratta del sessantenne, nato a Veroli, che era alla guida del furgone Iveco scontratosi mercoledì mattina con la lancia Y condotta dal ventitreenne. Si tratta di un atto dovuto e della prassi, come accade in queste situazioni, per verificare cosa sia accaduto esattamente alle 7.30 di due giorni fa, quando i due mezzi sono entrati in rotta di collisione tra di loro lungo la Sp 34 "Santa Cecilia" nel tratto denominato "Pietra Bianca". L'uomo, indagato per omicidio stradale, è difeso dall'avvocato Nicola Ottaviani, mentre le indagini sono coordinate dal pm Beatrice Neroni.

Intanto, nella giornata di ieri è stata effettuata l'autopsia sul corpo dello sfortunato giovane, eseguita dal dottor Vincenzo Caruso, che si è preso i canonici 60 giorni per depositare i risultati dell'esame. Stabilita anche la data dei funerali: si terranno domani, alle ore 11, nella chiesa collegiata di Santa Maria Maggiore. Intanto, in attesa di porgere l'ultimo saluto ad Alessio, l'intera Alatri è ancora incredula, sotto choc, visibilmente commossa: non si dà pace e fatica a realizzare quanto successo. Ieri sarebbe stato in programma uno spettacolo curato dal gruppo folk "Gli Paes mei", in cui danza anche la sorella di Alessio, Sofia: l'evento è stato annullato in segno di lutto.

Sui canali social corrono il cordoglio e il dolore di una comunità che si sta stringendo in queste ore attorno ai familiari del giovane. Centinaia i messaggi e i post di solidarietà e vicinanza per raccontare di uno strazio, della perdita improvvisa di un ragazzo, dei suoi sogni infranti, di quella carriera da finanziere che sarebbe dovuta cominciare tra pochi giorni, dal 12 gennaio quando Alessio avrebbe giurato presso la scuola allievi di Bari.

Tutto distrutto purtroppo, tutto cancellato da quello schianto.

Uno zio del ragazzo, Roberto Rossi, poche ore fa ha scritto questo sul suo profilo Facebook: «Eri a casa in questi giorni, abbiamo parlato, avevi il sorriso stampato sul tuo viso, la soddisfazione del tuo percorso nella Guardia di finanza, l'atteso giuramento che stava per arrivare e invece è arrivato il destino maledetto che ti ha portato via nel periodo più bello della tua vita… La telefonata di questa mattina (mercoledì, ndc) mi ha distrutto "Alessio è morto, Alessio è morto in un incidente": ancora non riesco a crederci... Dacci tanta forza per affrontare questo enorme dolore». Non serve aggiungere altro.