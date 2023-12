Schianto mortale nella notte. Finisce con l'auto contro la recinzione di una attività in via per Frosinone. Per un trentanovenne di Ceccano non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 poco prima della variante Casilina. Sul posto oltre al personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, sono intervenute le forze dell'ordine.