Questa estate è stato preso d'assalto da grandi e bambini. Meta ambita di curiosi e frequentatori abituali di Prato di Campoli. E se una formula è vincente, perché non proporla anche in inverno? E così per le festività natalizie ancora tanto divertimento assicurato con il Parco Avventura sul pianoro. Fino al 7 gennaio il parco aprirà, su prenotazione, con due turni al giorno: ore 11 (orario biglietteria 10.30-11) e ore 14 (biglietteria 13.30-14). Per informazioni, orari ed aggiornamenti meteo consultare il sito www.compagniadeiviandanti.com. Prenotazione obbligatoria: inviare un messaggio (whatsapp-sms-telegram) al 3291242393 entro le ore 20 del giorno antecedente. La Compagnia dei viandanti consiglia abbigliamento adeguato alle temperature invernali e l'uso di guanti.

Il Parco Avventura, la nuova attrazione del pianoro, questa estate ha ospitato numerosissimi avventori con sold out registrati specialmente nei fine settimana.

La struttura del parco è accessibile a diversi parametri di preparazione fisica, una proposta per ogni età e fruibile per tutti.

«Prato di Campoli è una ricchezza che abbiamo il dovere di valorizzare come cittadini prima ancora che come amministratori - aveva sottolineato nei mesi scorsi l'assessore all'ambiente e primo promotore dell'idea, Emanuele Fiorini - Abbiamo creduto fortemente nella realizzazione di un parco avventura in linea con il paesaggio, rispettoso e perfettamente inserito nel contesto arboreo. La struttura è stata realizzata con sistemi di sicurezza intelligenti e calibrati da un'azienda leader del settore, la "Top adventure park", il cui personale in questo esordio sta supportando nelle fasi logistiche e di formazione la "Compagnia dei viandanti". L'apertura delle attività del parco rinnova il proposito di rendere il pianoro una meta di interesse tutto l'anno con l'implementazione dell'offerta sempre in chiave sostenibile». Dunque, un'offerta proposta anche per le festività natalizie, fino al prossimo 7 gennaio.