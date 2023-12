Ruspa sprofonda in una buca durante i lavori nel cantiere della scuola Conte. Tanta paura questa mattina a Cassino, dove una ruspa, impegnata nel secondo giorno di lavori dedicati alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio, è finita in una grossa buca. Immediati i soccorsi che hanno permesso di estrarre il conducente dalla cabina, per fortuna illeso. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Da gennaio gli studenti delle scuole medie del secondo circolo, proprio per consentire i lavori iniziati ieri e possibili grazie ai fondi del Pnrr, saranno trasferiti in un'altra sede.