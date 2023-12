Incidente questa notte sulla Cassino-Sora, due ventenni feriti. Uno in condizioni più serie. Lo schianto è avvenuto verso le 2.30 nel territorio di Belmonte Castello. La Toyota Yaris, su cui viaggiavano un ragazzo di 21 e un ragazzo di 22 anni di Cassino, è uscita fuori strada. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. Più grave il ventiduenne che per fortuna non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri.