Sono giorni decisivi per il via libero definitivo alla riapertura dello storico "Teatro delle Vittorie" di via Amendola. L'8 gennaio 2024, infatti, la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo effettuerà il sopralluogo nella struttura e, se non ci saranno prescrizioni ulteriori da seguire rispetto ai lavori di riqualificazione già effettuati, l'assessorato ai lavori pubblici, coordinato da Angelo Retrosi, potrà procedere alla programmazione e all'organizzazione della cerimonia di apertura.

Nei giorni scorsi, il Comune di Frosinone aveva già provveduto alla Scia e tramite la ditta aggiudicataria dell'appalto dei lavori si era proceduto al collaudo degli impianti termici e al completamento delle finiture interne; tutti adempimenti necessari per ottenere la riconsegna della chiavi. Il "Teatro delle Vittorie" è stato acquistato, nel 2012 dalla prima amministrazione Ottaviani per 70.000 euro a fronte del valore di 410.000, facendone il secondo teatro comunale dopo il "Nestor". Ha chiuso i battenti nel 1997. All'inizio il teatro si chiamava "Vittoria" in omaggio alla vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale. Successivamente, con l'avvento del fascismo, e con i successi nelle guerre coloniali, la struttura è stata ribattezzata "Delle Vittorie". Nei 500 giorni di lavori, il teatro di via Amendola è stato riqualificato con un 1.166.403,56 euro ottenuti dall'amministrazione dell'ex sindaco Nicola Ottaviani.

Tra le principali novità c'è l'aumento della grandezza del palcoscenico con una maggiore profondità. L'ampiezza si aggira intorno ai sette metri e sarà avanzato di circa due metri. Ci sarà uno schermo per proiezioni cinematografiche anche se la destinazione principale sarà a struttura teatrale. In platea sono state collocate le classiche poltroncine, mentre in galleria i progettisti hanno optato per una soluzione utilizzata specialmente nel nord Europa con sedute in legno più flessibili e con posti continui non dedicati. La capienza è di 240 posti a sedere. Resta da aspettare la comunicazione della data dell'apertura.