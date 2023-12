Cinque persone abbandonano i loro rifiuti davanti alla mini isola ecologica di via Ludovico Camangi. «Un gesto di inciviltà», lo definisce l'amministratore unico della società Ambiente e salute Srl, Antonio Mele, a capo della municipalizzata che gestisce la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

«La mini isola non era piena, quindi si potevano tranquillamente conferire i rifiuti all'interno utilizzando la tessera sanitaria. Questo non è stato fatto, si è preferito trasgredire le regole, sbagliando - ha detto Mele - Il nostro ispettore ambientale ha fatto il suo lavoro di ricerca e sono state emesse tre sanzioni nei casi in cui sono stati individuati gli autori del gesto. Dalle altre due buste non è stato possibile risalire a chi le ha abbandonate».

Mele spiega che le telecamere sono funzionanti, ma in questo caso non sono state di grande auto: «Sono stati furbi perché non si sono fatti riprendere dalle telecamere che sono sempre accese vicino alle mini isole ecologiche».

Da parte sua, il comandante della polizia locale Dino Padovani avverte che la legge è cambiata e che abbandonare in quel modo i rifiuti può causare guai molto seri: «La normativa legata all'abbandono dei rifiuti è cambiata, ora questi gesti hanno valenza penale - precisa il comandante - Constatiamo frequenti abbandoni vicino alle mini isole ecologiche. Da quando sono state collocate abbiamo emesso già dieci sanzioni. La polizia locale collabora con la società Ambiente e salute Srl e con l'ispettore ambientale. A noi il compito di acquisire le immagini riprese dalle telecamere delle mini isole presenti sul territorio comunale e di visionare il materiale».

Sono quattro i contenitori dov'è possibile, h24, conferire ogni tipologia di rifiuto tranne l'umido, per cui c'è la raccolta porta a porta o l'isola ecologica di Santa Rosalia nei giorni prestabiliti. E proprio per quanto riguarda la frazione umida, Mele sottolinea come la municipalizzata abbia aumentato in questo mese di dicembre i giorni di ritiro dei rifiuti organici per non costringere i sorani a tenersi la spazzatura in casa.