Disposto il divieto di avvicinamento per un quarantenne per continue vessazioni nei confronti della vicina di casa, che avvenivano sul pianerottolo dell'abitazione nel momento in cui la donna rincasava, talvolta in compagnia delle figlie. A seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, i militari della Stazione carabinieri di Colleferro hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso dal gip di Velletri su richiesta della locale Procura, nei riguardi di un quarantenne del luogo, gravemente indiziato di atti persecutori.

Le indagini approfondite condotte dai carabinieri colleferrini hanno consentito tempestivamente all'autorità giudiziaria veliterna di emettere la misura nei confronti dell'uomo.

La donna ha raccontato ai militari di essere stanca delle continue vessazioni e violenze psicologiche commesse dall'indagato, senza alcun motivo apparente, che con il passare del tempo sono aumentate e le hanno ingenerato un grave e perdurante stato di ansia e paura.

L'ultimo episodio si è verificato il 20 dicembre scorso, in cui la vittima, sul pianerottolo dell'abitazione, ha incrociato l'uomo che oltre a vessarla le ha rivolto reiterate minacce di morte.

A quel punto, la donna ha richiesto al 112 l'intervento dei Carabinieri che hanno raccolto la denuncia, escusso i testimoni e di concerto con l'Autorità Giudiziaria hanno fatto scattare nei confronti dell'uomo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, rispettando una distanza di almeno 500 metri, oltre al divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo con la stessa, cosa che ha consentito di porre fine alle continue vessazioni e violenze psicologiche.

Il presente comunicato è stato redatto nel rispetto dei diritti dell'indagato, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell'attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile