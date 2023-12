Un doloroso, struggente addio alla piccola Flora venuta a mancare prematuramente all'età di cinque anni. La morte della "farfallina bianca" (così è stata definita dalle maestre della scuola d'infanzia che la piccola frequentava), trovata dalla madre in condizioni critiche nel suo lettino a pochi giorni dal Natale e poi scomparsa troppo presto, ha gettato nel più profondo dolore una giovane famiglia del posto, ma anche l'intera comunità roccaseccana, intervenuta numerosissima al rito funebre nella chiesa di Santa Margherita nella parte alta della cittadina. La mattina della vigilia di Natale, quando si sono svolte le esequie, un cielo cupo ha ammantato tutta Roccasecca, segno evidente della profonda tristezza che si stava vivendo.

Prima dell'arrivo del corteo funebre dal Santa Scolastica di Cassino in via Roma c'è stato un mesto, continuo cammino verso la chiesa parrocchiale. Tante le persone che hanno riempito il luogo sacro, poi il sagrato e infine il tratto di via Roma tra la chiesa, il municipio e la vicina scuola elementare.

All'arrivo del carro funebre, la mamma della piccola Flora, dopo aver guardato da un lato all'altro del sagrato, pur provata dal profondo dolore a voce alta ha detto: «Grazie, grazie a tutti!». Poi la piccola bara bianca, salutata da un lungo applauso, è stata portata verso la chiesa dagli amici del padre della bambina e subito si è alzata un'altra voce: «Buon viaggio Flora!».

Il messaggio e il dolore

Una volta all'interno, il piccolo feretro è stato posto davanti all'altare. Al primo banco i genitori Antonello e Valentina, abbracciati, stretti nel loro dolore, attorniati da parenti ed amici. Sul lato destro dell'altare gli altri bambini della scuola d'infanzia con i loro grembiulini, davanti i maschietti e alle loro spalle le femminucce. Al loro fianco, le maestre con la dirigente scolastica, la professoressa Patrizia D'Anella, che ha solo la forza di dire: «Un immenso struggente dolore».

La chiesa non ha potuto contenere tutti, stracolma di persone a partire dal sindaco Giuseppe Sacco, insieme agli altri membri della civica amministrazione e del consiglio comunale. Presente anche il sindaco del vicino centro collinare Valentina Cambone.

A officiare il rito funebre il parroco don Xavier, con il suo vice don Danilo Di Nardi. Proprio don Xavier si è soffermato molto anche sulla frase di Gesù: «Lasciate che i bambini vengano a me». A significare che il piccolo angioletto Flora è stata mandata sulla terra affidata alle cure e all'amore dei suoi genitori. Tornata in cielo alla Casa del Padre troppo presto per la sua prematura dipartita. Con toccanti e profonde parole il sacerdote ha cercato di dare conforto agli straziati genitori, con la certezza che il loro angioletto ora occupi un posto tra gli angeli del cielo.

Al termine della funzione religiosa due maestre insieme a due bambini hanno letto letterine di saluto alla piccola Flora, sempre con le parole: «Vola in alto Farfallina bianca».

Poi un altro toccante intervento del vice parroco don Danilo Di Nardi: «Le lacrime di commozione dell'intera comunità sono la testimonianza della partecipazione corale di un popolo al dolore dei due giovani genitori. Flora è stata un angelo per tutti. Tutti si sentono ora privi di un angelo che è tornato in cielo. Antonello e Valentina possano sentirsi uniti spiritualmente alla giovane coppia di Nazaret che ha accolto la volontà di Dio».

Applausi e lacrime

All'uscita dalla chiesa i bambini hanno fatto volare al cielo tanti palloncini colorati, con scroscianti applausi a salutare l'angioletto Flora.

Poi il mesto cammino verso il cimitero, con la piccola bara sempre portata a spalle, seguita da un lunghissimo corteo di persone. Al cimitero nel momento della sepoltura ancora tante lacrime e dolore. Insomma tutta Roccasecca ha voluto porgere l'ultimo saluto alla "farfallina bianca", l'angioletto Flora".