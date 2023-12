Mattinata funestata da un gravissimo incidente stradale a Tecchiena. Sul tratto della Sp Pietra Bianca, all'altezza dell'ingresso per la Superstrada Ferentino-Sora, verso le 7.20 un'utilitaria si è scontrata con un furgone per motivi ancora da accertare. Nell'impatto è deceduto un ragazzo di 23 anni, le cui generalità non sono state ancora rese note. Dalle prime informazioni pare si tratti di un allievo della Guardia di Finanza, residente ad Alatri, che stava facendo ritorno a Bari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la Polizia municipale per la gestione del traffico. Atterrata anche un'eliambulanza. Seguiranno aggiornamenti sulla condizione dei feriti e ulteriori dettagli sul sinistro.