Cade durante un'escursione a Monte Cacume, a Patrica. Quarantanovenne di Roma ferita. È stato necessario l'intervento del soccorso alpino, dei carabinieri e dei vigili del fuoco per aiutare la donna ad essere affidata alle cure del personale medico. A lanciare l'allarme il gruppo di amici che, approfittando anche della bella giornata soleggiata, era con la romana a Monte Cacume per trascorrere ore di relax immersi nella natura. La quarantanovenne è stata trasportata con un'ambulanza all'ospedale di Frosinone per la ferita alla caviglia.