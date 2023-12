Rissa tra immigrati sfociata in un accoltellamento ieri al centro per richiedenti asilo "Casa Colonna" ad Arpino. Due i giovani feriti, fortunatamente in maniera lieve. Cinque persone arrestate dai Carabinieri della Stazione di Arpino, unitamente alle pattuglie degli altri reparti della Compagnia Carabinieri di Sora. In attesa della convalida sono state tradotte nella casa circondariale di Cassino. Le accuse sono di rissa, lesioni, danneggiamento e porto di armi o strumenti atti ad offendere. Erano circa le 13.30 del giorno di Natale, in cui ci si dovrebbe trovare tutti insieme per festeggiare.

Evidentemente non è andata così al centro Casa Colonna, tanto che le conseguenze giuridiche di quello che è accaduto sono molto serie e al vaglio della Procura della Repubblica di Cassino che valuterà di richiedere la convalida degli arresti ed eventuali ulteriori misure. Intanto i Carabinieri stanno continuando ad escutere le persone per avere chiaro ogni momento di quello che è accaduto e stabilire anche se vi siano ulteriori responsabili che potrebbero essersi allontanati prima del loro arrivo ovvero quando loro stavano intervenendo.