Lite di Natale ad Arpino tra extracomunitari in un centro di accoglienza: mattinata che poteva finire in tragedia. Pugni, coltellate, calci. Cinque giovani sono stati trasferiti al pronto soccorso di Sora. Ad arrivare in via Colonna due ambulanze ed i carabinieri. Le forze dell'ordine hanno fermato diversi ragazzi.