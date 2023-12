Entra nel palazzo Barnabiti di Arpino: i carabinieri acquisiscono le immagini delle telecamere presenti. È in corso la fase di identificazione del ragazzo che mercoledì pomeriggio è entrato nello storico palazzo. Il soggetto ha forzato l'ingresso raggiungendo i piani alti dello stabile, manomettendo anche le telecamere che incontrava. Sale il malcontento in paese per il susseguirsi di atti vandalici. Indimenticabile quello ai danni del Cicerone luminoso dell'artista Marco Lodola commissionato dal sindaco di Arpino Vittorio Sgarbi presente lungo il Belvedere.