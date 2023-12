Vasto incendio in via Cimino nella serata di ieri. A poche ore dalla vigilia di Natale un rogo ha distrutto decine di balle di fieno in una zona che si trova alle spalle di via Sferracavalli. Il fuoco non ha lambito le abitazioni solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche le forze dell'ordine: forte l'ombra del dolo. Per fortuna nessun ferito.