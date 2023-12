Notte violenta a Santi Cosma e Damiano, lungo via Francesco Baracca, dove al termine di una discussione quattro persone sono rimaste ferite e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. La vicenda, che comunque è ancora in via di chiarimento, ha visto protagoniste sei persone: tre di Ausonia, una di Marina di Minturno e altre due, un uomo di origine straniera di ventisette anni e una donna di ventinove anni, residenti a Santi Cosma e Damiano.

L'episodio

Le varie fasi dell'episodio, accaduto l'altra notte, sono ancora da accertare, ma pare che i sei si trovassero all'interno di un locale e una volta usciti avrebbero avuto una discussione, che è poi degenerata a tal punto che è spuntato un coltello, in mano allo straniero.

Secondo alcune indiscrezioni pare che lo stesso abbia colpito con un'arma da taglio i quattro giovani in varie parti del corpo senza però procurare gravi ferite: gli stessi tuttavia sono stati costretti a recarsi al nosocomio formiano. Sta di fatto che i quattro, due ventinovenni e un trentunenne - tutti di Ausonia - e un ventinovenne di Marina di Minturno, hanno riportato delle lesioni in diversi punti. Inevitabili, pertanto, le cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero. Gli stessi camici bianchi hanno certificato lo stato in cui si trovavano i coinvolti: nonostante i fendenti ricevuti, nessuno di loro pare fosse in pericolo di vita. Tanta la paura ma se la caveranno con prognosi di pochi giorni. Dopo gli accertamenti, infatti, sono stati dimessi. I feriti hanno poi presentato denuncia nei confronti del ventisettenne straniero e della ventinovenne, già nota alle forze dell'ordine.

Le indagini

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Formia e della stazione di Santi Cosma e Damiano, intervenuti sul luogo dove si è verificata la violenza. I militari dell'Arma stanno valutando le effettive responsabilità della coppia di Santi Cosma e Damiano, che adesso rischia una denuncia per lesioni personali in concorso. Sulle cause della lite degenerata in poco tempo non ci sono elementi chiari, ma quel che appare evidente è il fatto che l'accoltellamento avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Sarà ora l'autorità giudiziaria della procura di Cassino e i carabinieri competenti incaricati delle indagini a fare chiarezza su una vicenda che, fortunatamente, non si è conclusa in maniera tragica.