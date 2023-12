Incidente tra una moto da cross guidata da un minore e un furgoncino. Soccorsi in zona Selva a Sora e traffico paralizzato venerdì sera. Alla guida del mezzo a due ruote un ragazzo di diciassette anni. È stato necessario trasferire in ambulanza il ragazzo all'ospedale sorano per il violento impatto: dopo lo scontro il giovane era cosciente all'arrivo dei sanitari. Il personale dell'ospedale "Santissima Trinità" di Sora ha disposto per il minorenne il trasferimento nella struttura ospedaliera di Roma. E così nella notte tra venerdì e sabato il ragazzino è stato portato in ambulanza al Bambino Gesù della capitale per i politraumi causati dal violento incidente.

Il diciassettenne una volta arrivato il Capitale, ieri mattina, è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Queste le notizie che sono arrivate a Sora agli amici del giovane che sono rimasti senza parole e sotto shock una volta appresa la notizia dell'incidente che ha visto coinvolto il loro coetaneo. Un tam tam di telefonate, messaggi. Paura per la salute del loro amico che trascorrerà il Natale in ospedale. Un incidente che ha fatto temere il peggio.

La strada dove è avvenuto l'incidente, venerdì sera è stata parzialmente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Ad arrivare anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Diversi i curiosi che hanno parcheggiato l'auto, dato che non si poteva passare, e sono scesi per vedere da vicino i mezzi che si erano scontrati. Spettacolare come la moto da cross si fosse incastrata nella parte anteriore del furgoncino rimanendo come sospesa. Ora i familiari e gli amici del diciassettenne non attendono altro che riabbracciare il ragazzo.