È formula piena quella dell'assoluzione del sindaco di Settefrati Riccardo Frattaroli. Questo il verdetto del Tribunale di Frosinone nei confronti del primo cittadino Riccardo Frattaroli che ha dovuto subire un lungo ed articolato processo per ipotesi di reato che lo vedevano coimputato insieme con molti altri.

Venivano contestati al primo cittadino di Settefrati i reati tra cui l'abuso d'ufficio, che secondo l'accusa sarebbero stati commessi, insieme con altri, nel periodo che va dal 2014. La decisione del Tribunale di Frosinone ha condiviso a pieno le tesi difensive dell'avvocato Angela Caprio del Foro di Cassino.

«Le imputazione ed il processo hanno rappresentato un grosso dispiacere per uno come me - spiega il sindaco di Settefrati Riccardo Frattaroli - che ama profondamente la sua terra ed è sempre attento alla cura e vigilanza della meravigliosa ed inestimabile Valle di Canneto culla di storia cultura fede e natura».

Trova, dunque, fine questa lunga e complessa vicenda. Un compleanno speciale, quello di oggi, per il sindaco Frattaroli che ha potuto festeggiare anche la notizia dell'assoluzione con formula piena.